Британец Хант в третий раз подряд выиграл Кубок мира по клифф-дайвингу в Крыму
Чемпион мира по хайдайвингу британец Гэри Хант в третий раз подряд выиграл Кубок мира по клифф-дайвингу, который прошёл на скале Дива в крымском курортном поселке Симеиз.
Вторым в прыжках в море с 27-метровой высоты стал россиянин Никита Федотов, бронза досталась спортсмену из Чехии Михалу Навратилу. Ранее Хант выигрывал кубок, разыгрываемый в Крыму, в 2017 и 2018 годах.
В Crimea Cliff Diving World Cup приняли участие 14 хайдайверов из России, Украины, Великобритании, США, Италии, Бразилии, Мексики, Колумбии, Чехии. Соревнования проходили в три этапа, спортсмены с каждым этапом усложняли прыжки.
Клифф-дайвинг — экстремальный вид водного спорта, представляющий собой прыжки с отвесных скал в естественные водоемы.
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