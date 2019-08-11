Чечун в пятый раз подряд победил в марафоне «Европа — Азия»
Юрий Чечун в пятый раз выиграл международный марафон «Европа — Азия», который прошёл в Екатеринбурге. 33-летний спортсмен преодолел дистанцию в 42 км за 2 часа 21 минуту 24 секунды.
В женских соревнованиях первое место заняла Наиля Юламанова. Её результат — 2 часа 43 минуты 33 секунды. Для неё эта победа стала второй в уральском марафоне.
По данным организаторов, утром 11 августа стартовали 7 тысяч человек.
Участники забега «Европа — Азия», среди которых оказалось более 500 иностранцев, финишировали на Центральном стадионе. Им было предложено несколько дистанций: 3, 10, 21,1 и 42,2 километра. Маршрут международного марафона традиционно проходит по историческому центру, улицам и набережной Екатеринбурга.
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