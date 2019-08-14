Трефилов: попросил Шишкарёва сразу не отрывать от сиськи

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о прощании с командой после своего ухода.
«Позвонили все. Но это такие звонки не очень радостные. Ко всему прикипаешь, как к семье уже, что ли. Поэтому я и попросил Шишкарёва сразу не отрывать от сиськи. Чтобы было где пар выпускать. Ну а там посмотрим, только неделя прошла после того, как мы договорились», — сказал Трефилов в эфире телеканала «Россия 24».
Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019-й. Привёл национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоёвывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.
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