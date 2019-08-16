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Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 50 м на спине

Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 50 м на спине
Другие / Водные виды спорта 0

Многократный призёр чемпионатов мира россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.

27-летний россиянин преодолел дистанцию за 24,40 секунды, установив новый рекорд Кубка мира. Ставшего вторым американца Майкла Эндрю Морозов опередил на 0,26 секунды. Третьим финишировал Тристан Джейсон Холлард из Австралии.

Ранее на этапе Кубка мира в Сингапуре Морозов первенствовал на дистанции 50 м вольным стилем.

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится завтра, 17 августа.

Плавание. Этап Кубка мира в Сингапуре
Мужчины. Спина, 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 24,40.
2. Майкл Эндрю (США) — 24,66.
3. Тристан Джейсон Холлард (Австралия) — 25,80.

Видео доступно в «твиттере» FINA.

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