«Художница» Селезнёва выиграла упражнение с мячом на Кубке вызова в Румынии

Российские гимнастки завоевали три медали в отдельных упражнениях на этапе Мирового Кубка вызова по художественной гимнастике в Румынии.

Екатерина Селезнёва первенствовала в упражнении с мячом, второй стала её соотечественница Дарья Трубникова. Замкнула тройку лучших израильтянка Николь Зеликман.

Также Селезнёва выиграла серебро в упражнениях с обручем, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Бронзовым призёром стала Зеликман.

Накануне Ашрам одержала победу в многоборье, Селезнёва стала второй.

Художественная гимнастика. Этап Мирового Кубка вызова. Румыния

Мяч

1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 22,850.

2. Дарья Трубникова (Россия) – 22,750.

3. Николь Зеликман (Израиль) — 22,300.

Обруч

1. Линой Ашрам (Израиль) — 23,400.

2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 23,050.

3. Николь Зеликман (Израиль) — 22,350.