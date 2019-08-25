«Художница» Селезнёва выиграла упражнение с мячом на Кубке вызова в Румынии

Российские гимнастки завоевали три медали в отдельных упражнениях на этапе Мирового Кубка вызова по художественной гимнастике в Румынии.
Екатерина Селезнёва первенствовала в упражнении с мячом, второй стала её соотечественница Дарья Трубникова. Замкнула тройку лучших израильтянка Николь Зеликман.
Также Селезнёва выиграла серебро в упражнениях с обручем, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Бронзовым призёром стала Зеликман.
Накануне Ашрам одержала победу в многоборье, Селезнёва стала второй.
Художественная гимнастика. Этап Мирового Кубка вызова. Румыния
Мяч
1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 22,850.
2. Дарья Трубникова (Россия) – 22,750.
3. Николь Зеликман (Израиль) — 22,300.
Обруч
1. Линой Ашрам (Израиль) — 23,400.
2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 23,050.
3. Николь Зеликман (Израиль) — 22,350.
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