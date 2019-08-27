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Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира
Другие / Волейбол 0

Мужская юниорская сборная России по волейболу одержала победу в 1/8 финала юниорского чемпионата мира, который проходит в Тунисе. Россияне в трёх сетах выиграли у команды Германии со счётом 25:11, 25:20, 25:20.

В четвертьфинале российская команда сыграет с Ираном, который взял верх на Кубой. Матч состоится завтра, 28 августа.

Ранее в группе D россияне переиграли сверстников из Доминиканской Республики (3:0), а затем нанесли поражение командам Южной Кореи (3:1) и Нигерии (3:0). Россия уверенно заняла первое место в подгруппе и вышла в 1/8 финала.

Юниорский чемпионат мира по волейболу в Тунисе завершится 30 августа.

Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Тунис
1/8 финала

Россия – Германия — 3:0 (25:11, 25:20, 25:20).

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