Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира
Мужская юниорская сборная России по волейболу одержала победу в 1/8 финала юниорского чемпионата мира, который проходит в Тунисе. Россияне в трёх сетах выиграли у команды Германии со счётом 25:11, 25:20, 25:20.
В четвертьфинале российская команда сыграет с Ираном, который взял верх на Кубой. Матч состоится завтра, 28 августа.
Ранее в группе D россияне переиграли сверстников из Доминиканской Республики (3:0), а затем нанесли поражение командам Южной Кореи (3:1) и Нигерии (3:0). Россия уверенно заняла первое место в подгруппе и вышла в 1/8 финала.
Юниорский чемпионат мира по волейболу в Тунисе завершится 30 августа.
Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Тунис
1/8 финала
Россия – Германия — 3:0 (25:11, 25:20, 25:20).
Российские волейболисты разгромили команду США на юниорском ЧМ в Тунисе
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