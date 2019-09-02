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Чемпионка России в метании копья Старыгина пропустит ЧМ-2019 в Дохе

Чемпионка России в метании копья Старыгина пропустит ЧМ-2019 в Дохе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Серебряный призёр Европейских игр 2019 года, чемпионка России 2018 года в метании копья Екатерина Старыгина не выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. 24-летняя спортмсенка выполнила норматив для участия в мировом первенстве, но не сможет выступить там, так как восстанавливается после операции на ноге.

«Операция на травмированной ноге прошла успешно, однако времени набрать форму до чемпионата мира у меня не осталось. Поэтому я не буду выступать в Дохе. Теперь все мои мысли связаны со следующим сезоном, который будет олимпийским. Первый мой старт после возвращения, возможно, будет только зимой, хотя не исключено, что в первые месяцы следующего года я буду только тренироваться», — приводит слова Старыгиной ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Источник: ТАСС

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