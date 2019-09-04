В Тольятти стартует первенство России по парусному спорту в трёх классах

6 сентября в тольяттинском яхт-клубе «Дружба» состоится церемония открытия первенства России по парусному спорту. Тольятти второй год подряд принимает одну из самых престижных российских регат в трёх классах: «Оптимист», «Кадет» и «Зум 8».



В прошлом году соревнование побило рекорд по числу участников. В классе «Оптимист» было заявлено 309 спортсменов, в классах «Кадет» и «Зум 8» – 45 и 54 соответственно. Ожидается, что в этом году рекорд снова будет побит.



«Первенство России в классе «Оптимист» – важнейшее событие нынешнего сезона. В нём примут участие сильнейшие спортсмены со всей России. С каждым годом класс растёт. Еще пять лет назад мы и представить не могли, что столько спортсменов будет участвовать во всероссийских регатах. Очень важно, чтобы предстоящее первенство России было проведено на высоком уровне.



В рамках первенства мы планируем провести тренерский совет и заседание президиума Ассоциации «Оптимист», обсудим критерии отбора, назначим нового исполнительного директора Ассоциации и решим ещё ряд неотложных вопросов в преддверии зимнего сезона подготовки», – приводит слова президента Ассоциации класса «Оптимист» Владимира Любомирова пресс-служба соревнований.

