Гимнасты Далалоян и Нагорный вошли в состав сборной России на ЧМ-2019

Международная федерация гимнастики опубликовала составы команд на предолимпийский чемпионат мира по спортивной гимнастке, который пройдёт с 4 по 13 октября в Штутгарте (Германия). На соревнованиях выступят 550 гимнастов из 93 стран.

В сборную России вошли 12 спортсменов – шесть мужчин и шесть женщин. В их числе – действующий чемпион мира в многоборье Артур Далалоян и действующий чемпион Европы в многоборье Никита Нагорный.

Гимнастика спортивная. Чемпионат мира. Штутгарт, Германия

Состав сборной России

Мужчины: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович, Денис Аблязин, Владислав Поляшов.

Женщины: Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова, Анастасия Агафонова.