Гимнасты Далалоян и Нагорный вошли в состав сборной России на ЧМ-2019
Международная федерация гимнастики опубликовала составы команд на предолимпийский чемпионат мира по спортивной гимнастке, который пройдёт с 4 по 13 октября в Штутгарте (Германия). На соревнованиях выступят 550 гимнастов из 93 стран.
В сборную России вошли 12 спортсменов – шесть мужчин и шесть женщин. В их числе – действующий чемпион мира в многоборье Артур Далалоян и действующий чемпион Европы в многоборье Никита Нагорный.
Гимнастика спортивная. Чемпионат мира. Штутгарт, Германия
Состав сборной России
Мужчины: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович, Денис Аблязин, Владислав Поляшов.
Женщины: Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова, Анастасия Агафонова.
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