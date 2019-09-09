Команда Сидоровой проиграла Швеции в финале международного турнира

Российские кёрлингистки скипа Анны Сидоровой уступили в финале международного турнира WCT Stu Sells Oakville Tankard 2019 шведской команде. Соревнования проходили в Канаде. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу шведских кёрлингисток.

За сборную России на турнире кроме Сидоровой выступали Юлия Портунова, Ольга Котельникова и Юлия Гузиева.

Турнир WCT Stu Sells Oakville Tankard 2019 проходил в рамках мирового тура. В плей-офф россиянки нанесли поражения японкам, представительницам Южной Кореи и швейцаркам. В общей сложности россиянки на турнире провели восемь матчей и выиграли семь из них.

Кёрлинг. WCT Stu Sells Oakville Tankard 2019

Россия (Сидорова, Портунова, Котельникова, Гузиева) — Швеция — 2:5 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0,1).