Сборная Европы лидирует после 1-го дня матча с командой США по лёгкой атлетике

Сборная Европы лидирует в матчевой встрече по лёгкой атлетике с командой США после первого дня соревнований, которые проходят в Минске (Беларусь).

9 сентября прошли старты в 18 из 37 видов программы. Европейцы набрали 331 очко, американцы — 304. В соревнованиях приняли участие четверо россиян. Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом, Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, Полина Миллер — седьмой в беге на 400 м.

10 сентября в Минске выступят ещё двое россиян — Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре от Европы и от США), победитель приносит своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, — семь очков, далее — на одно очко меньше.

Сидорова первенствовала в прыжках с шестом на матче Европа — США в Минске