Волейболист Мискевич: россияне — чемпионы Европы, а мы играли как хотели

Волейболист сборной Беларуси Родион Мискевич прокомментировал поражение в матче с командой России на чемпионате Европы по волейболу со счётом 1:3 (25:23, 17:25, 22:25, 10:25).

«Накануне мы ощущали больше давления, так как это был стартовый матч и арену заполнили словенские болельщики. В матче с Россией мы лучше действовали на приёме. Мы играли расслабленно. Россияне — чемпионы Европы, а мы играли как хотели. Давление было на соперниках, так как они обязаны были побеждать», — приводит слова Мискевича официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.



На старте турнира подопечные Туомаса Саммельвуо нанесли поражение сборной Турции — 3:1. Чемпионат Европы 2019 года впервые проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.

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