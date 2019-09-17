Хорошева и Григорян выиграли серебро чемпионата Европы по стрельбе
Россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорян выиграли серебряные медали в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из положения лежа на чемпионате Европы.
В финале Полина и Кирилл показали результат 208,3 балла, что на 0,2 балла меньше, нежели у обладателей золота из Норвегии Жанетт Хегг Дуэстад и Симон Клауссен (208,5). Бронзовые медали завоевали представители Великобритании Сеонаид Макинтош и Кеннет Парр (206,9).
Напомним, вчера Хорошева вместе с Марией Ивановой и Юлией Зыковой установили рекорд мира и Европы в командных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки в положении лежа с расстояния 50 метров.
Чемпионат Европы проходит в Болонье (Италия) и завершится 26 сентября.
Исаков собрал полный комплект медалей чемпионата Европы по стрельбе
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