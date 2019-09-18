Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Волейболист Куркаев из-за травмы пропустит остаток чемпионата Европы

Волейболист Куркаев из-за травмы пропустит остаток чемпионата Европы
Другие / Волейбол 0

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что блокирующий российской команды Ильяс Куркаев пропустит оставшиеся матчи на чемпионате Европы.

Куркаев получил травму в матче группового этапа с Финляндией. Встреча состоялась 16 сентября и закончилась победой россиян со счётом 3:0. Ильяс успел набрать 5 очков (из них 2 эйса и 2 блока), после чего покинул площадку при помощи врачей.

«У Куркаева надрыв связки. Ему потребуется две-три недели на восстановление», — цитируют Яременко РИА «Новости».

В первых матчах группового этапа действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1), Беларуси (3:1) и Северной Македонии (3:0). В заключительном поединке группового этапа российские волейболисты сыграют сегодня, 18 сентября, с командой Словении.

Российские волейболисты одержали четвёртую победу на ЧЕ, обыграв финнов
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент