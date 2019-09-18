Волейболист Куркаев из-за травмы пропустит остаток чемпионата Европы

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что блокирующий российской команды Ильяс Куркаев пропустит оставшиеся матчи на чемпионате Европы.
Куркаев получил травму в матче группового этапа с Финляндией. Встреча состоялась 16 сентября и закончилась победой россиян со счётом 3:0. Ильяс успел набрать 5 очков (из них 2 эйса и 2 блока), после чего покинул площадку при помощи врачей.
«У Куркаева надрыв связки. Ему потребуется две-три недели на восстановление», — цитируют Яременко РИА «Новости».
В первых матчах группового этапа действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1), Беларуси (3:1) и Северной Македонии (3:0). В заключительном поединке группового этапа российские волейболисты сыграют сегодня, 18 сентября, с командой Словении.
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