Волейболист Куркаев из-за травмы пропустит остаток чемпионата Европы

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что блокирующий российской команды Ильяс Куркаев пропустит оставшиеся матчи на чемпионате Европы.

Куркаев получил травму в матче группового этапа с Финляндией. Встреча состоялась 16 сентября и закончилась победой россиян со счётом 3:0. Ильяс успел набрать 5 очков (из них 2 эйса и 2 блока), после чего покинул площадку при помощи врачей.

«У Куркаева надрыв связки. Ему потребуется две-три недели на восстановление», — цитируют Яременко РИА «Новости».

В первых матчах группового этапа действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1), Беларуси (3:1) и Северной Македонии (3:0). В заключительном поединке группового этапа российские волейболисты сыграют сегодня, 18 сентября, с командой Словении.