Сборная России по регби в первом матче Кубка мира проиграла Японии

Сборная России на старте группового этапа Кубка мира проиграла хозяевам турнира — команде Японии. Российские регбисты проиграли матч со счётом 10:30.

Капитан сборной России Василий Артемьев провёл 90-й матч в составе национальной команды, Юрий Кушнарёв — 112-й (рекорд).

Регби. Кубок мира—2019. Групповой этап. Токио, Япония

Группа A

Япония – Россия – 30:10 (12:7, 18:3).

Сборная Японии набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки). Россия пока не получила ни одного пункта. В следующем матче россияне 24 сентября сыграют с командой Самоа.

В групповом турнире подопечные Лина Джонса также встретятся с командами Ирландии и Шотландии.

Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.