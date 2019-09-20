Самуэльссон отреагировал на сообщение о подозрениях ВАДА в отношении России

Известный борец за чистоту спорта олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастиан Самуэльссон оперативно отреагировал на сообщение журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о том, что России вновь грозят санкции за несоблюдение кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По информации ARD, ВАДА подозревает Россию в подтасовке допинг-проб из московской лаборатории, переданных в начале 2019 года ВАДА.

«Нет слов. Многие выражали обеспокоенность, что так и будет, но спортивные лидеры нас не слушали. Разочарован», — написал Самуэльссон на своей странице в «Твиттере».

В январе 2019 года Самуэльссон до последнего призывал ВАДА не восстанавливать РУСАДА, так как российская сторона нарушила срок передачи базы данных московской лаборатории. Вместо 31 декабря 2018 года, как было написано в соглашении, данные были переданы в начале января 2019 года.

Зеппельт: ВАДА подозревает Россию в подтасовке данных московской лаборатории