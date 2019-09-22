Дзюдоисты Занкишиев и Чибисова завоевали золото на этапе Гран-при в Ташкенте

В третий день этап Гран-при по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан) россияне завоевали четыре медали – два золота и два серебра. Победы одержали Ксения Чибисова (свыше 78 кг) и Казбек Занкишиев (до 100 кг). Антонина Шмелева в финальной схватке в весовой категории до 78 кг уступила Бернадет Граф из Австрии. Хусен Халмурзаев в весе до 90 кг в решающем поединке проиграл шведу Маркусу Ниману.
Дзюдо. Этап Гран-при. Ташкент, Узбекистан
Мужчины. До 90 кг
1. Маркус Ниман (Швеция).
2. Хусен Халмурзаев (Россия).
3. Масу Бакер (Япония) и Петер Жилка (Словакия).
До 100 кг
1. Казбек Занкишиев (Россия).
2. Зелим Коцоев (Азербайджан).
3. Даниэль Мукете и Никита Свирид (оба – Беларусь).
Женщины. До 78 кг
1. Бернадет Граф (Австрия).
2. Антонина Шмелёва (Россия).
3. Натали Пауэлл (Великобритания) и Кари Продан (Хорватия).
Свыше 78 кг
1. Ксения Чибисова (Россия).
2. Хаюн Ким (Южная Корея).
3. Сара Адлингтон (Великобритания) и Милица Забич (Сербия).
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