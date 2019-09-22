Дзюдоисты Занкишиев и Чибисова завоевали золото на этапе Гран-при в Ташкенте

В третий день этап Гран-при по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан) россияне завоевали четыре медали – два золота и два серебра. Победы одержали Ксения Чибисова (свыше 78 кг) и Казбек Занкишиев (до 100 кг). Антонина Шмелева в финальной схватке в весовой категории до 78 кг уступила Бернадет Граф из Австрии. Хусен Халмурзаев в весе до 90 кг в решающем поединке проиграл шведу Маркусу Ниману.

Дзюдо. Этап Гран-при. Ташкент, Узбекистан

Мужчины. До 90 кг

1. Маркус Ниман (Швеция).

2. Хусен Халмурзаев (Россия).

3. Масу Бакер (Япония) и Петер Жилка (Словакия).

До 100 кг

1. Казбек Занкишиев (Россия).

2. Зелим Коцоев (Азербайджан).

3. Даниэль Мукете и Никита Свирид (оба – Беларусь).

Женщины. До 78 кг

1. Бернадет Граф (Австрия).

2. Антонина Шмелёва (Россия).

3. Натали Пауэлл (Великобритания) и Кари Продан (Хорватия).

Свыше 78 кг

1. Ксения Чибисова (Россия).

2. Хаюн Ким (Южная Корея).

3. Сара Адлингтон (Великобритания) и Милица Забич (Сербия).