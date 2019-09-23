Почётный президент ОКР: скандал вокруг РУСАДА? У меня на руках ничего нет

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв выразил мнение по поводу ситуации вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) несоответствия данных Московской лаборатории.
«Дело в том, что у меня на руках ничего нет, а мне, как опытному и министру, и президенту, очень трудно ответить абстрактно… Не хочется смуту вводить без чётких своих заявлений. Согласен только с тем, что правильное решение Международного олимпийского комитета допустить нашу команду к Олимпиаде в Японии и что мы на сегодняшний день соответствуем всем требованиям по всем видам спорта, которые необходимы для МОК. Это самое важное сообщение, а детали сейчас начнутся по отдельным видам спорта, потому как мы знаем, какое отношение и к лёгкой атлетике, и даже к штанге, и к боксу. Думаю, должны быть чёткие ответы, для этого надо иметь те данные, о которых мы сейчас слышим», — цитирует Тягачёва «RT на русском».
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