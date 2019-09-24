Бузато — о победе над Нидерландами на КМ: Россия могла выиграть только так

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато прокомментировал победу над командой Нидерландов на Кубке мира в Японии со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:20).
«Я хочу поблагодарить команду за этот результат и за игру, потому что нам было нелегко. Но именно такая ситуация и климат нас ждут на Олимпиаде. Для меня очень важна такая упорная битва, ведь на Олимпийских играх будет сражение за каждый мяч.
Я хочу, чтобы команда играла всем сердцем, со страстью. Не думаю, что это вопрос техники, так как противостоять столь сильной команде, как Нидерланды, нам нелегко. У нас нет выдающихся в плане техники игроков, поэтому мы должны были действовать только так, как сегодня, — страстно. Это и принесло нам победу. Я доволен командой.
Следующий этап будет непростым, потому что нас ждут встречи с США и Бразилией. Для моей команды важно получить опыт Олимпийских игр, а сейчас каждый матч будет проходить как на Олимпиаде. Бразилия и США будут на Олимпиаде. Кения, возможно, тоже. Так что это будет большим опытом для нас в преддверии Токио-2020", — цитирует Бузато официальный сайт FIVB.
В турнирной таблице сборная России занимает третье место.
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