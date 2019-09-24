Джонс: с тактической точки зрения сборная России по регби не выполнила план

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс подвёл итоги второго матча команды на групповом этапе Кубка мира. Российские регбисты проиграли Самоа со счётом 9:34.

«К сожалению, мы не смогли построить свою игру как надо, мы допускали ошибки и в защите, и в атаке. Мы давали возможность сопернику атаковать, нам надо было уделять большое внимание каждому моменту. Мы не выполнили свой план с тактической точки зрения. Результат в таких матчах зависит от любой мелочи. Долгое время мы играли хорошо, но в итоге проиграли, пропустив 34 очка. У нас были возможности, но мы их не реализовали.

Что касается моментов с двумя жёлтыми карточками у игроков сборной Самоа, то мне сложно их комментировать. Потому что решения принимает официальные лицо – главный арбитр матча. С нашей точки зрения, наказание должно быть более жёстким, но судья принял другое решение плюс ему помогал видеорефери.

За два матча мы получили 11 штрафных, улучшив этот показатель. Игроки стали лучше понимать, что происходит во время игры на поле. В следующем матче мы сыграем с Ирландией и в этой игре хотим сократить количество штрафных", — приводит слова Джонса официальный сайт Федерации регби России.

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