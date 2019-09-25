Хтей рассказал о причинах поражения волейбольной сборной России на ЧЕ

Спортивный директор «Белогорья», олимпийский чемпион 2012 года Тарас Хтей прокомментировал четвертьфинал мужского чемпионата Европы, в котором российские волейболисты уступили Словении. Он выделил основные причины, по которым подопечные Туомаса Саммельвуо не смогли добиться успеха.
«Это, конечно, неожиданность и полное разочарование. Все ждали, что мы встретимся в следующем раунде с Польшей, и это будет досрочный финал. Но команда оступилась в игре против Словении, которая играла при бешеной поддержке своего зала. В такой атмосфере соперники здорово выглядели во всех элементах игры. Что не скажешь про наших ребят.
У нас совсем не было подачи. Дима Мусэрский был сам на себя не похож, Дмитрий Волков. Вопросов много — например, почему тренеры до последнего держали на площадке того же Волкова, который чувствовал себя не в своей тарелке, что ни касание, то ошибка? Почему раньше не выпустить Антона Семышева, который мог бы помочь на приеме и обладает силовой подачей? Еще раз повторюсь, поражение от словенцев — это разочарование, мы надеялись, что команда достойна хотя бы места на пьедестале.
Два главных момента, которые помешали сборной России победить? Во-первых, настрой на игру и желание. А во-вторых — подача. С такой игрой на подаче сложно где-либо побеждать.
Не думаю, что дело в усталости. У нас в команде молодые ребята, и не скажу, что они где-то перестарались. Наоборот, насколько я знаю, главный тренер Туомас Саммельвуо выстраивает работу таким образом, чтобы не перегружать ребят. Они занимаются в спокойном режиме, нет каких-то перегибов или сумасшедших нагрузок. Все деликатно, аккуратно, размеренно. И сложно с ходу назвать природу этих ошибок — многие игроки были не похожи сами на себя», — приводит слова Хтея «Команда России».
- 25 сентября 2019
-
00:44
-
00:15
- 24 сентября 2019
-
23:11
-
23:08
-
22:59
-
22:17
-
21:23
-
20:49
-
20:11
-
19:49
-
19:31
-
18:55
-
18:38
-
18:33
-
17:59
-
17:30
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:42
-
16:39
-
16:20
-
16:06
-
16:02
-
15:19
-
15:07
-
14:20
-
13:39
-
13:06
-
12:55
-
12:48
-
11:07
-
10:49
-
10:36
-
10:13