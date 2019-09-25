Хтей рассказал о причинах поражения волейбольной сборной России на ЧЕ

Спортивный директор «Белогорья», олимпийский чемпион 2012 года Тарас Хтей прокомментировал четвертьфинал мужского чемпионата Европы, в котором российские волейболисты уступили Словении. Он выделил основные причины, по которым подопечные Туомаса Саммельвуо не смогли добиться успеха.

«Это, конечно, неожиданность и полное разочарование. Все ждали, что мы встретимся в следующем раунде с Польшей, и это будет досрочный финал. Но команда оступилась в игре против Словении, которая играла при бешеной поддержке своего зала. В такой атмосфере соперники здорово выглядели во всех элементах игры. Что не скажешь про наших ребят.

У нас совсем не было подачи. Дима Мусэрский был сам на себя не похож, Дмитрий Волков. Вопросов много — например, почему тренеры до последнего держали на площадке того же Волкова, который чувствовал себя не в своей тарелке, что ни касание, то ошибка? Почему раньше не выпустить Антона Семышева, который мог бы помочь на приеме и обладает силовой подачей? Еще раз повторюсь, поражение от словенцев — это разочарование, мы надеялись, что команда достойна хотя бы места на пьедестале.

Два главных момента, которые помешали сборной России победить? Во-первых, настрой на игру и желание. А во-вторых — подача. С такой игрой на подаче сложно где-либо побеждать.

Не думаю, что дело в усталости. У нас в команде молодые ребята, и не скажу, что они где-то перестарались. Наоборот, насколько я знаю, главный тренер Туомас Саммельвуо выстраивает работу таким образом, чтобы не перегружать ребят. Они занимаются в спокойном режиме, нет каких-то перегибов или сумасшедших нагрузок. Все деликатно, аккуратно, размеренно. И сложно с ходу назвать природу этих ошибок — многие игроки были не похожи сами на себя», — приводит слова Хтея «Команда России».