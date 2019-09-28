Сербские волейболисты вышли в финал ЧЕ, на тай-брейке одолев Францию
Мужская сборная Сербии по волейболу стала вторым финалистом чемпионата Европы. В полуфинале сербы нанесли поражение команде Франции со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7).
За титул сербские волейболисты сыграют с командой Словении, которая накануне в полуфинале обыграла Польшу (3:1). В матче за бронзовые медали встретятся французы и поляки.
Напомним, действующий чемпион Европы сборная России в четвертьфинале сенсационно проиграла команде Словении со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).
Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Париж, Франция
1/2 финала
Сербия – Франция – 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7).
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