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Сербские волейболисты вышли в финал ЧЕ, на тай-брейке одолев Францию

Сербские волейболисты вышли в финал ЧЕ, на тай-брейке одолев Францию
Другие / Волейбол 0

Мужская сборная Сербии по волейболу стала вторым финалистом чемпионата Европы. В полуфинале сербы нанесли поражение команде Франции со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7).

За титул сербские волейболисты сыграют с командой Словении, которая накануне в полуфинале обыграла Польшу (3:1). В матче за бронзовые медали встретятся французы и поляки.

Напомним, действующий чемпион Европы сборная России в четвертьфинале сенсационно проиграла команде Словении со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Париж, Франция
1/2 финала

Сербия – Франция – 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7).

ЧЕ-2019 (м). 1/2 финала
27 сентября 2019, пятница. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 2
Франция
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