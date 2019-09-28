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Женская сборная России по волейболу обыграла команду Кении на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Кении на Кубке мира
Другие / Волейбол 0

Женская сборная России по волейболу в матче десятого тура Кубка мира в Японии обыграла команду Кении со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).

Для подопечных Серджо Бузато это восьмая победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2) и Аргентины (3:0), а также проиграли сборным Китая (0:3) и США (2:3).

Напомним, после проигрыша американским волейболисткам россиянки потеряли шансы на победу в Кубке мира. По итогам 10 туров сборная России располагается на третьей строчке в турнирной таблице соревнований. Игры состоятся 27-29 сентября. Победитель турнира будет определён по итогам кругового турнира.

В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.

КМ-2019 (ж). Кубок мира. 10-й тур
28 сентября 2019, суббота. 11:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Кения
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