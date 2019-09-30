Олимпийский чемпион Кэмпбелл — о ЧМ в Дохе: лёгкая атлетика в реанимации

Олимпийский чемпион, бывший британский спринтер Даррен Кэмпбелл раскритиковал нынешнее положение дел в лёгкой атлетике, упомянув пустые трибуны на чемпионате мира в Дохе.
«Наш вид спорта не развивается, и когда показывают пустые трибуны, это не помогает. Наверное, у зрителей возникает мысль „этот вид спорта умирает“, и они переключают канал.
IAAF нужно думать о том, что они делают. Если чемпионаты мира надо отдавать странам, в которых будут проданы все билеты, то так и стоит поступать. Сейчас же лёгкая атлетика находится в реанимации. Это не лучшее состояние в истории. И дело здесь не в уходе Болта. Лёгкая атлетика не смогла пожать плоды периода его выступлений. Они просто сидели у него на шее. Мы хотим, чтобы этот вид спорта развлекал. Но у них не получается», — приводит слова Кэмпбелла BBC.
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