Гранкин прокомментировал победу над Ираном на старте Кубка мира по волейболу

Олимпийский чемпион, связующий сборной России Сергей Гранкин прокомментировал победу над командой Ирана на старте Кубка мира по волейболу в Японии со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22).

«Это была очень трудная игра для нас. Мы впервые играли таким составом на международном турнире. Но не думаю, что начало получилось плохим. Наш блок работал отлично, хотя нам было в чём прибавить в оборонительном плане. В целом, думаю, мы провели хорошую игру», — приводит слова Гранкина официальный сайт Международной федерации волейбола.

Завтра, 2 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют со сборной Канады.

В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

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