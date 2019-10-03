Шляхтин — о серебре ЧМ Шубенкова: заслуженное завершение того, что они пережили

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал завоевание серебряной медали чемпионата мира в Дохе Сергеем Шубенковым.
«Думаю, для Сергея, для всех его близких, друзей и болельщиков эта медаль станет особой. Конечно, любая медаль выстрадана, это понятно, но это серебро нашего уникального тандема Шубенков — Клевцов (Сергей Клевцов — тренер Шубенкова. — Прим. «Чемпионата»), на мой взгляд, особое. Это красивое и заслуженное завершение того, что они пережили — травма, восстановление, сомнения.
Всё это преодолеть и выйти из этого с медалью, завоеванной в такой борьбе при высочайшей конкуренции, считаю спортивным подвигом и высшей справедливостью, поздравляю и самого Сергея, и его тренера Сергея Клевцова, и всю нашу команду с этим успехом», — цитирует Шляхтина ТАСС.
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