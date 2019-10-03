Шубенков: ради чего борьба с допингом, если Коулман и Гэтлин — на пьедестале ЧМ?

Серебряный призёр чемпионата мира — 2019 в Дохе (Катар) Сергей Шубенков подверг критике антидопинговую систему в лёгкой атлетике.



Россиянин привёл в пример участие в мировом первенстве американца Кристиана Коулмана, пропустившего три допинг-теста за год, и его соотечественника Джастина Гэтлина, которого дважды отстраняли за употребление допинга.



«Мне понравилось, как Маша Ласицкене сказала про Коулмана с Гэтлином. Ради чего борьба с допингом, если они здесь на пьедестале? И почему все спортсмены, которые нас топили, сейчас молчат? Хорошо, что Маша это поняла. Но мы говорили об этом года три назад, когда все комиссии атлетов жёстко нас топили.



Зато, когда Эмме Коберн здесь задали вопрос, она технично отфутболила человека. Сказала, что всегда поддерживает IAAF. А вот про Россию говорить в своё время не стеснялась. Надо, чтобы меры, которые применяются к России, распространялись на всех. Ненадёжный человек — всё, извиняй», — приводит слова Шубенкова «Спорт-экспресс».