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Шубенкову досталась бракованная колба для допинг-теста на чемпионате мира

Шубенкову досталась бракованная колба для допинг-теста на чемпионате мира
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о сложностях, возникших во время сдачи допинг-теста на чемпионате мира в Дохе (Катар). Он завоевал серебро в беге на 110 м барьерами.

«Сдал без проблем, но получилось долго. Впервые столкнулся с ситуацией, когда у меня оказалась бракованная колба: я её открыл, а кусок пробки просто вывалился. Ничего страшного, но лишние 20 минут пришлось провозиться: вызывали делегата, всё ещё раз проверяли. Но ничего, это часть жизни», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Золото в забеге на 110 м с барьерами выиграл представитель США Грант Холлоуэй. Бронза по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций была вручена двум спортсменам — испанцу Орландо Ортеге и французу Паскалю Мартино-Лагарду.

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