Шубенков: в вопросе борьбы с допингом к России применяются двойные стандарты

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков выразил мнение, что в вопросе борьбы с допингом к России применяются двойные стандарты.

По словам российского спортсмена, очередным подтверждением этого стали дела американского спринтера Кристиана Коулмана и тренера Альберто Салазара.

«На самом деле, это ещё одна показательная иллюстрация двойных стандартов в борьбе с допингом. Про эти двойные стандарты мне было известно намного раньше, и то, что к России предвзятый подход, было ясно сразу.

Эти двойные стандарты проявляются в том, что по отношению к России действуют намного жёстче, но такие ситуации, как с Коулманом, проливают свет на реальное положение дел. Всё большему количеству неравнодушных граждан становится ясно, что, борясь с допингом в России, схожие подходы нужно применять и в отношении других стран", — цитирует Шубенкова ТАСС.

На чемпионате мира в Катаре Коулман завоевал золото на дистанции 100 м спустя три недели после того, как избежал наказания за пропуск трёх допинг-тестов.