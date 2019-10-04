Олимпийский чемпион Гранкин рассказал о проблемах сборной России по волейболу

Капитан сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Гранкин поделился впечатлениями от поражения в матче с Австралией на Кубке мира в Японии со счётом 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15).

«Поздравляю Австралию. По моему мнению, мы очень плохо подавали, после этого возникали проблемы на блоке. Это большая проблема. Мы не смогли побороться с Австралией, потому что у них был отличный приём. Они всегда оказывались один на один на краях, что доставляло нам трудности.

Также я считаю, что наш командный дух — это большая проблема. Нам нужно выходить на матч и бороться, а не ждать, пока начнём играть по-своему», — цитирует Гранкина официальный сайт FIVB.

Следующим соперником подопечных Туомаса Саммельвуо будет команда Бразилии.

«Для нас все матчи Кубка мира важны, мы не можем себе позволить проигрывать. Каждая игра важна для нас. Нам нужно проанализировать прошедшую игру и начать подготовку к завтрашней встрече, которую хотим выиграть», — сказал Гранкин.

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