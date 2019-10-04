Сборная России — седьмая в таблице Кубка мира по волейболу после трёх матчей
На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по три матча. Сборная России, одержавшая две победы, занимает седьмое место в турнирной таблице.
Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония
Турнирная таблица
1. Бразилия — 3 победы — 0 поражений (9 очков).
2. США — 2-1 (7).
3. Япония — 2-1 (6, сеты — 7:3).
4. Польша — 2-1 (6, сеты — 7:4).
5. Египет — 2-1 (6, сеты — 7:5).
6. Аргентина — 2-1 (6, сеты — 8:6, очки — 296:287).
7. Россия — 2-1 (6, сеты — 8:6, очки — 305:300).
8. Иран — 1-2 (3).
9. Австралия — 1-2 (2, сеты — 4:8, очки — 253:273).
10. Италия — 1-2 (2, сеты — 4:8, очки — 242:262).
11. Канада — 0-3 (1).
12. Тунис — 0-3 (0).
Завтра, 5 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Бразилии.
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