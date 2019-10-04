Шубенков: американец интересовался, почему мы выступаем в нейтральном статусе

Серебряный призёр чемпионата мира—2019 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к продолжающемуся допинг-скандалу в российском спорте, из-за которого легкоатлеты третий год выступают в нейтральном статусе.

«Это неприятно, но отношусь к происходящему как к досадной формальности, с которой приходится мириться.

Не боюсь ли, что из-за нового витка скандала придётся пропустить Олимпийские игры в Токио? Опасения присутствуют, но я ничего не могу с этим поделать, поэтому принимаю без лишних эмоций. В принципе думаю, что до конца года IAAF должна разобраться со статусом ВФЛА. Но здесь всё зависит от поступающей информации. По сути же, это витки старой истории. Ничего нового мы, наверное, уже не узнаем. Поэтому к Олимпийским играм буду готовиться в обычном режиме.

Опять же, нельзя сравнивать эту ситуацию с той, которая была три или даже два года назад, когда перед чемпионатом мира в Лондоне выпускали специальный кодекс поведения для российских спортсменов. Сейчас же большинство легкоатлетов даже не догадываются, в чём заключается ситуация. Тот же Холлоуэй на церемонии награждения без всякой задней мысли интересовался, почему мы выступаем в нейтральном статусе. Поверьте, мир лёгкой атлетики очень большой и мало кто знает, что у нас вообще происходит», — приводит слова Шубенкова RT.

ВАДА ждёт от России объяснений несоответствия данных Московской лаборатории, переданных в январе 2019 года, базе, полученной от информатора.