Сборная России потерпела второе поражение подряд на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу в матче четвёртого тура Кубка мира в Японии проиграла команде Бразилии со счётом 0:3 (16:25, 22:25, 22:25). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это поражение стало вторым подряд. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1) и Канады (3:2) и уступили сборной Австралии (2:3).
Уже завтра российские волейболисты сыграют с командой Египта.
В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.
В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.
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