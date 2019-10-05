Сборная России потерпела второе поражение подряд на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу в матче четвёртого тура Кубка мира в Японии проиграла команде Бразилии со счётом 0:3 (16:25, 22:25, 22:25). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это поражение стало вторым подряд. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1) и Канады (3:2) и уступили сборной Австралии (2:3).

Уже завтра российские волейболисты сыграют с командой Египта.

В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.



В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.