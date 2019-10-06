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Готовцев: когда увидели усы капитана, подумали, что с нами Фредди Меркьюри

Готовцев: когда увидели усы капитана, подумали, что с нами Фредди Меркьюри
Другие / Кубок мира по регби 2019 0

Игрок сборной России по регби Кирилл Готовцев оценил имидж капитана команды Василия Артемьева.

«Мне кажется, он не может не выделяться. Ему хочется что-то такое, чтобы быть заметнее на поле. А то все такие крупные, звёздные… А тут усы — и всё. Тебя все видят.

Какая была первая реакция, когда впервые увидели Василия с усами? Подумали, что сейчас будет «Богемская рапсодия», и Фредди Меркьюри уже с нами", – цитирует Готовцева «Матч ТВ».

9 октября сборная России, замыкающая турнирную таблицу квинтета A, проведёт свой заключительный матч группового этапа с Шотландией. Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17.

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