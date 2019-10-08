Тренер сборной России: наших гимнасток не может устраивать постоянное 2-е место

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко оценила второе место женской команды в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Штутгарте (Германия).

«Я говорила, что команда США сейчас вне конкуренции, а на места со второго по шестое все имеют равные возможности. Было сложно бороться, потому что этот чемпионат мира — отборочный перед Олимпийскими играми. И хоть мы и имели лицензию, мы знали, как будут готовы другие команды. Но, конечно, нас не может устраивать постоянное второе место.

Мы смогли выиграть брусья у американок, вплотную приблизились к ним на опорном прыжке, но при этом абсолютно проиграли бревно. Нам сейчас нужно думать об Олимпиаде, о том, что мы можем предпринять за это время, чтобы с ними соревноваться хотя бы на равных», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Чемпионат мира в Штутгарте завершится 13 октября.