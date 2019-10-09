Лидер сборной России вышла в четвёртый круг первенства мира по бадминтону

Россиянка Анастасия Шаповалова пробилась в четвёртый круг первенства мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет, которое проходит в Казани. 17-летняя спортсменка в трёх геймах сломила сопротивление швейцарки Дуни Пелупесси – 21:19, 19:21, 21:18. Матч продолжался ровно один час.



После первого гейма россиянка, посеянная на турнире под девятым номером, брала медицинский перерыв из-за проблем с коленом.



«С коленом ничего серьёзного. Просто небольшой спазм. Я играла намного быстрее своей соперницы, но все проблемы создала себе сама. Не могла держать концентрацию, из-за этого следовали ошибки. Нужно было больше играть под левую сторону, а я играла под её атаку справа. Плюс ей очень везло, много раз волан задевал сетку и переваливался на мою сторону», — приводит слова Шаповаловой после матча корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Две россиянки вышли в третий круг первенства мира по бадминтону в Казани