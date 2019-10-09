Тренер сборной России по регби: команда совершила много чудес на Кубке мира

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс прокомментировал выступление команды на Кубке мира — 2019.



«Наша команда совершила много чудес и вещей, которых никто не ожидал на этом Кубке мира. Мы пытались набрать очки сегодня, но, к сожалению, у нас этого не получилось. Сейчас необходимо успокоиться и понять, что сборная Шотландии — соперник другого уровня, разница между командами велика. Наши игроки сделали всё, что могли», — цитирует Джонса ТАСС.



Напомним, сборная России проиграла все четыре матча группового этапа Кубка мира с общим счётом 19:160. Два заключительные матча россияне проиграли всухую, что является антирекордом чемпионатом мира по регби.

Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.