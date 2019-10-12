Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу ямаец Усэйн Болт стал участником массовой драки в одном из ночных клубов Лондона, Великобритания, сообщает The Sun.



По информации издания, потасовка произошла в клубе The Room. Болт и пятеро его друзей начали перепалку с группой из Восточной Европы. Конфликтующие вышли на улицу. Легкоатлет активно не спорил, а лишь пытался успокоить обе стороны. Сообщается, что участники конфликта серьёзно не пострадали.



Помимо восьми золотых олимпийских медалей 33-летний Болт 11 раз выигрывал золото чемпионатов мира. За время профессиональных выступлений он установил восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 (9,58 с.) и 200 метров (19,19 с.), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки (36,84 с.).

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