Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Олимпийский чемпион Гранкин — о проигрыше американцам: сложно подобрать слова

Олимпийский чемпион Гранкин — о проигрыше американцам: сложно подобрать слова
Другие / Волейбол 0

Капитан сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Гранкин поделился впечатлениями от поражения в матче с командой США на Кубке мира в Японии со счётом 0:3 (23:25, 11:25, 16:25).

«Сложно подобрать слова. Подача сборной США была хороша. Мы же не смогли хорошо сыграть на приёме и вследствие этого не атаковали так, как хотелось», — приводит слова Гранкина официальный сайт Международной федерации волейбола.

Завтра, 15 октября, россияне в своём последнем матче на турнире сыграют с командой Туниса. Победитель Кубка мира будет определён по итогам кругового турнира.

В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

Сборная России по волейболу осталась без медалей Кубка мира
Саммельвуо: сборная России не смогла остановить американцев
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019