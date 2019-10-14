Олимпийский чемпион Гранкин — о проигрыше американцам: сложно подобрать слова

Капитан сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Гранкин поделился впечатлениями от поражения в матче с командой США на Кубке мира в Японии со счётом 0:3 (23:25, 11:25, 16:25).

«Сложно подобрать слова. Подача сборной США была хороша. Мы же не смогли хорошо сыграть на приёме и вследствие этого не атаковали так, как хотелось», — приводит слова Гранкина официальный сайт Международной федерации волейбола.

Завтра, 15 октября, россияне в своём последнем матче на турнире сыграют с командой Туниса. Победитель Кубка мира будет определён по итогам кругового турнира.



В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

Сборная России по волейболу осталась без медалей Кубка мира