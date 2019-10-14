Главный тренер сборной США по волейболу прокомментировал победу над Россией

Главный тренер мужской сборной США по волейболу Джон Спироу поделился впечатлениями от победы в матче с командой России на Кубке мира в Японии со счётом 3:0 (25:23, 25:11, 25:16).

«Я доволен концентрацией, которую мы продемонстрировали в концовке столь длинного турнира. Игроки понимали важность этого. Мы смогли завоевать медаль. Думаю, Аарон Расселл и Гарретт Муагутутия сыграли отлично. Эрик Шоджи также провёл хороший турнир», — приводит слова Спироу официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная США занимает третье место в турнирной таблице и завтра, 15 октября, сыграет с командой Египта. Подопечные Туомаса Саммельвуо, на текущий момент располагающиеся на седьмой позиции, завершат турнир встречей со сборной Туниса.

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