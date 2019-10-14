Лучший велогонщик XX века госпитализирован после аварии на велосипеде

Бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик Эдди Меркс госпитализирован после велосипедной прогулки с друзьями, сообщает АР со ссылкой на бельгийские СМИ. Меркс получил травму головы и был отправлен в больницу в Дендермонде.
Меркс считается одним из величайших велогонщиков. Он пять раз выигрывал «Тур де Франс» (1969—1972, 1974) и владеет рекордом по количеству этапов французского Гранд-тура, на которых он первенствовал – 34 этапа. На старте «Тур де Франс» — 2019 в Брюсселе организаторы устроили празднование 50-летия его первой победы. Меркс, за аппетит к победам известный под прозвищем Каннибал, также пять раз выиграл Джиро д’Италия (1968, 1970, 1972—1974) и однажды, в 1973 году, победил на «Вуэльте Испании».
Международный союз велосипедистов признал Меркса лучшим велогонщиком XX века
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