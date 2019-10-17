Главный тренер сборной России по гандболу возглавил «Вардар»

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров назначен на аналогичный пост в северомакедонском клубе «Вардар». Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).
Ранее специалист работал в «Вардаре» на посту спортивного директора — теперь Эдуард будет совмещать две должности. Предыдущий наставник команды испанец Давид Писонеро войдёт в тренерский штаб Кокшарова.
Напомним, «Вардар» является двукратным победителем Лиги чемпионов (2016/2017, 2018/2019). Владельцем и президентом клуба является российский бизнесмен Сергей Самсоненко.
Эдуард Кокшаров – победитель Олимпийских игр в Сиднее и бронзовый призёр Олимпиады 2004 года в Афинах, чемпион (1997) и вице-чемпион (1999) мира, серебряный призёр чемпионата Европы (2000). Выступал за СКИФ, «Целе» и «Чеховских медведей», выигрывал Лигу чемпионов сезона-2003/04. С лета 2017 года – главный тренер мужской сборной России.
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