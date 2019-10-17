Умер двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Андрей Смирнов

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призёр Олимпийских игр 1976 года в Монреале (Канада), пловец Андрей Смирнов умер в возрасте 62 лет. Об этом говорится на официальном сайте Всероссийской федерации плавания.



На Играх 1976 года Смирнов завоевал серебряную медаль в составе эстафеты 4х200 м вольным стилем. Он выступил в предварительном заплыве, но в финале участия не принимал. На тех же Олимпийских играх Смирнов сумел стать обладателем личной награды: в комплексном плавании на дистанции 400 метров он финишировал третьим.



Смирнов является серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира 1975 года, двукратным серебряным призёром первенства континента 1977 года, а также обладателем бронзы чемпионата Европы 1974 года.