Сборная Англии стала первым полуфиналистом Кубка мира по регби

Английские регбисты одержали победу в четвертьфинальном матче Кубка мира по регби. Со счётом 40:16 они обыграли регбистов из Австралии.



Соперниками англичан в борьбе за выход в финал престижных соревнований станут победители встречи между сборными Новой Зеландии и Ирландии.



В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России не смогла пробиться в финальный этап соревнований.



Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира, который проходит в Японии и завершится 2 ноября.

Напомним, сборная России не сумела выйти в плей-офф соревнований, установив антирекорд Кубка мира.