Шубенков — о травме: колено воспалилось и начало гореть в прямом смысле слова

Российский легкоатлет Сергей Шубенкова подвёл итоги 2019 года. Напомним, на чемпионате мира в Дохе он выиграл серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами. При этом ещё в июне он получил серьёзную травму колена.
«В принципе, весь летний сезон выдался самым сложным в моей карьере. Но бывают травмы и более серьезные. И у некоторых моих коллег-легкоатлетов восстановление занимает годы. Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то в принципе я относительно легко отделался. А в целом да, сезон получился сложным. Надеюсь, я его прошел неплохо и получил новый опыт. Но эта медаль чемпионата мира была для меня самой трудовой.
По сравнению с травмами других я легко отделался. Хотя, если смотреть моими глазами, это давалось тяжело. Парадокс в том, что никаких серьезных повреждений связок, суставов или мышц я не получил. У меня было только растяжение связок на стопе, а также ушибы и ссадины. Были какие-то осложнения и неврологические проблемы. С другой стороны, я понимал головой, что, если откинуть эмоции, то всё нормально: ничего не оторвалось, ноги целы, спина целая, надо работать.
На ссадину на колене в определенный момент я почти перестал обращать внимание. Вроде всё было хорошо, а она вдруг взяла, решила о себе напомнить и очень сильно воспалилась. Колено стало красным, начало очень сильно гореть. Гореть в прямом смысле этого слова — оно было горячим и отекало. Пришлось пить антибиотики и на какое-то время полностью исключить из жизни тренировки. То есть только из-за этого колена неделю не занимался», — цитируют Шубенкова «Известия».
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