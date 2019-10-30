Законодатели в США могут запретить детям до 12 лет играть в американский футбол

Комитет здравоохранения штата Нью-Йорк (США) рассматривает вопрос о запрете молодым игрокам, 12 лет и младше, заниматься американским футболом. Специальная комиссия уже заслушала доклады сторонников такого решения, сообщает AP News.
Среди выступавших перед комиссией был бывший футболист одного из колледжей Ти Джей Абрахам. У него началась ранняя деменция, которая, по его словам, разрушила его личную жизнь и медицинскую практику. Абрахам — гинеколог, но из-за провалов в памяти вынужден был оставить работу.
«Я помню, как в колледже бывали дни, когда у меня перед глазами начинали плыть звёзды. Небо становилось пурпурным или оранжевым, и меня тошнило из-за сильных болей после ударов головой. В то время я думал, что это нормально, а тренеры говорили смириться», — сказал 42-летний Абрахам.
Отмечается, что законодатели рассмотрят все доклады, когда вернутся к работе в январе 2020 года.
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