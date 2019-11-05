Решение о будущем Бузато примут 14 ноября
Секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато будет принято на очередном президиуме организации 14 ноября.
«Президиум ВФВ пройдёт 14 ноября. На нём будет принято решение о будущем нынешних главных тренеров, а также о механизме выбора или назначении новых специалистов в случае необходимости», — приводит слова Яременко ТАСС.
Бузато сменил на посту главного тренера Вадима Панкова, который освободил должность в сентябре 2019 года. Волейболистки сборной уже обратились к ВФВ с просьбой оставить специалиста на этом посту.
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