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Решение о будущем Бузато примут 14 ноября

Решение о будущем Бузато примут 14 ноября
Другие / Волейбол 0

Секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато будет принято на очередном президиуме организации 14 ноября.

«Президиум ВФВ пройдёт 14 ноября. На нём будет принято решение о будущем нынешних главных тренеров, а также о механизме выбора или назначении новых специалистов в случае необходимости», — приводит слова Яременко ТАСС.

Бузато сменил на посту главного тренера Вадима Панкова, который освободил должность в сентябре 2019 года. Волейболистки сборной уже обратились к ВФВ с просьбой оставить специалиста на этом посту.

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