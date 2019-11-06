Президент ВАДА не считает РУСАДА причастным к изменению базы данных лаборатории

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди считает маловероятным, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могло быть замешано в изменении данных московской антидопинговой лаборатории.

После обнаружения изменений в базе данных Московской лаборатории, переданных Россией в ВАДА, агентство инициировало вопрос лишения статуса соответствия РУСАДА. Если это произойдёт, российские спортсмены пропустят Олимпийские игры 2020 и 2022 годов.

«Моё мнение по этому поводу заключается в том, что это маловероятно. Маловероятно, что антидопинговое агентство, которое не может использовать лишённую аккредитации лабораторию, могло быть в этом замешано», — приводит слова Риди ТАСС.

Следующая встреча экспертов ВАДА и России намечена на 14 ноября. 17 ноября пройдет заседание комитета ВАДА по соответствию. Выносить решение о судьбе РУСАДА, по рекомендации комитета, исполком ВАДА будет 9 декабря.