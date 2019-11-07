В ЕС предлагают ввести дополнительные меры защиты информаторов о допинге

Европейский союз согласовал проект документа, рекомендующий странам-участницам обеспечивать защиту осведомителям, раскрывающим сведения о коррупции в спорте.

Предполагается, что этот документ будет рассмотрен Советом ЕС в конце ноября 2019 года. Законопроект предполагает введение поощрения мер по обеспечению гарантий защиты информаторов от отстранения, понижения в должности, запугивания и прочего негативного воздействия.

Проект будет внесён на рассмотрение совета ЕС по вопросам молодёжи, культуры и спорта.

Санкции в отношении российского спорта из-за допинговых скандалов были введены на основе показаний информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) бывшего директора антидопингового центра Григория Родченкова.