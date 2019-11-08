Крышанов – о стиле игры сборной Ирана: на жёсткость нужно отвечать жёсткостью

Капитан сборной России по пляжному футболу Виктор Крышанов подвёл итоги заключительного поединка группового этапа на Межконтинентальном кубке. Подопечные Михаила Лихачёва в серии послематчевых пенальти уступили команде Ирана со счётом 3:4 (4:5 пен).

«Обидно проигрывать, учитывая, что мы хорошо играли, вели в счёте. Мы выполняли установку на игру, и это приносило результаты. Даже когда соперник переломил ход матча, мы смогли отыграться в непростой момент, показали характер, а не просто опустили руки и проиграли. Тренер просил нас плотнее играть в своей штрафной, больше помогать вратарю в моменты ударов, но всё-таки у иранцев дважды получилось забить после ударов вратарей, так что чуть-чуть мы недоработали. Но если оценивать игру в целом, то, думаю, четвёрку нам за неё можно поставить.

Почему пропустили два почти одинаковых гола подряд? Немножко прижались к своим воротам, не могли взять мяч под контроль и выйти из обороны. Наверное, гол назревал. Хоссейни в течение полутора периодов тренировал свои дальние удары и в итоге всё-таки попал. Видимо, нужно было всё-таки повыше его встречать.

Я бы не сказал, что иранцы так уж грязно играют. Каждый старается победить по-разному, к этому нужно быть готовым как эмоционально, так и физически. Если провоцируют – не поддаваться на эти провокации. Но в то же время на жёсткость нужно отвечать жёсткостью», – сказал Крышанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Ивановой.

Сборная России по пляжному футболу уступила Ирану на Межконтинентальном кубке